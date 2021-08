Tony Bennett e Lady Gaga: ascolta il nuovo singolo ‘I Get A Kick Out Of You’ (Di mercoledì 4 agosto 2021) A 7 anni dal fortunato Cheek To Cheek, la coppia formata da Lady Gaga e Tony Bennett torna con un nuovo disco. Lo scorso febbraio abbiamo scoperto che i due artisti stavano lavorando al loro secondo album e ieri la Germanotta ha fatto il grande annuncio: “Il giorno in cui abbiamo pubblicato ‘Cheek to cheek’ nel 2014, Tony Bennett mi ha chiamata e mi ha chiesto se volevo registrare un altro album con lui, questa volta celebrando le canzoni di Cole Porter. Sono sempre onorata di cantare con il mio amico Tony, quindi ovviamente ho accettato l’invito. Quindi ... Leggi su biccy (Di mercoledì 4 agosto 2021) A 7 anni dal fortunato Cheek To Cheek, la coppia formata datorna con undisco. Lo scorso febbraio abbiamo scoperto che i due artisti stavano lavorando al loro secondo album e ieri la Germanotta ha fatto il grande annuncio: “Il giorno in cui abbiamo pubblicato ‘Cheek to cheek’ nel 2014,mi ha chiamata e mi ha chiesto se volevo registrare un altro album con lui, questa volta celebrando le canzoni di Cole Porter. Sono sempre onorata di cantare con il mio amico, quindi ovviamente ho accettato l’invito. Quindi ...

Lady Gaga annuncia il nuovo album collaborativo con Tony Bennett Attraverso un post condiviso sui suoi canali social, Lady Gaga ha annunciato l'uscita e rivelato i dettagli del nuovo album collaborativo con Tony Bennett. Il disco, intitolato "Love for sale", sarà pubblicato il prossimo 1 ottobre e includerà cover di brani di Cole Porter. Come prima anticipazione, è stata resa disponibile sulle principali

