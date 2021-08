Svastiche contro green pass su murale biblioteca Chiesa Rossa | la denuncia dell' Anpi

Advertising

Nella notte tra martedì e mercoledì è stato imbrattato conil murale della biblioteca Chiesa Rossa in piazza Abbiategrasso a Milano. A darne la notizia l'Anpi che attraverso il suo presidente Roberto Cenati denuncia "con fermezza la gravità di ...Il murale della biblioteca Chiesa Rossa di Milano, in piazza Abbiategrasso, è stato imbrattato la scorsa notte con, per protestareil green pass. Lo denuncia in una nota Roberto Cenati, presidente dell'Anpi provinciale di Milano, sottolineando "la gravità di quanto è accaduto e il vergognoso ...Il presidente Roberto Cenati: "Quanto sta avvenendo rappresenta un ignobile oltraggio ai principi su cui si fonda la nostra democrazia, sanciti dalla Costituzione Repubblicana" ...L'equazione più volte evocata alle manifestazioni no vax, nella notte è stata 'disegnata' sul muro con spray verde ...