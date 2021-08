Rizzo Marullo e la Serie C visibile in Nord America | “Felice per gli italiani all’estero E Beppe Signori…”

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Una joint venture che consentirà a innumerevoli tifosi e appassionati d’oltreoceano di seguire la propria squadra del cuore, militante inC, per tutta la stagione 2021-22. A pochi giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di sublicenza, abbiamo raccolto le dichiarazioni del fautore dell’operazione, l’avvocato italiano Francesco, partner dello studio di consulenza Axe Consulting di Boston: “Personalmente ho rappresentato la società Mister C di Enrico Romagnoli, che tramite l’app 196 Sports trasmetterà le oltre 1.100 partite di questa stagione, visibili anche su CyborTV e SmartTV. Partner esclusivo di 196 Sports per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rizzo Marullo

La Voce di New York

Don Angeloè trasferito dalla parrocchia di San Pio X a Lecce alla parrocchia di Santa Lucia, ... Don Cosimolascerà la parrocchia Presentazione del Signore di Borgagne e assumerà l'...... con direzione di marcia consentita nord/sud per i veicoli provenienti dal parcheggio interno la via Luigied i veicoli provenienti dal Molo, e con obbligo di direzione a destra verso ...Con una lettera inviata ai sacerdoti, l’arcivescovo Michele Seccia, dopo aver comunicato, lo scorso 18 giugno, al clero riunito a Roca il primo gruppo di trasferimenti ha comunicato le nuove nomine e ...In vista del nuovo anno pastorale che partirà a settembre, va via via completandosi il quadro dei nuovi servizi dei nostri sacerdoti nelle parrocchie della diocesi.