Quando Pennacchi omaggiava l’alpinista Nardi: “Per fortuna c’è chi ha il coraggio di andare oltre i limiti” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Riproponiamo un omaggio dello scrittore Antonio Pennacchi a Daniele Nardi, l’alpinista di Sezze morto tragicamente sul Nanga Parbat nel marzo del 2019. Nel testo pubblicato sulla sua pagina Facebook, lo scrittore pontino esalta la volontà dell’alpinista di “superare i limiti imposti”, in controtendenza con i molti che soprattutto sui social hanno criticato il tentativo di Nardi giudicandolo “un rischio inutile”. In giro per Latina oltre che per i social c’è chi dice: “Ma chi glielo ha fatto fare? Come gli salta per la testa, a uno di Sezze, di andare fino ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 4 agosto 2021) Riproponiamo un omaggio dello scrittore Antonioa Danieledi Sezze morto tragicamente sul Nanga Parbat nel marzo del 2019. Nel testo pubblicato sulla sua pagina Facebook, lo scrittore pontino esalta la volontà deldi “superare iimposti”, in controtendenza con i molti che soprattutto sui social hanno criticato il tentativo digiudicandolo “un rischio inutile”. In giro per Latinache per i social c’è chi dice: “Ma chi glielo ha fatto fare? Come gli salta per la testa, a uno di Sezze, difino ...

La7tv : Quando lo scrittore Antonio #Pennacchi si scontrò con il leader della Lega sui migranti - repubblica : Quando Pennacchi si scontrò con Salvini a Ballarò: 'Io fesso? Lei è un fesso e mezzo' - Mami43977485 : RT @crucant: #ScrittoriAlMaschile su #VentagliDiParole Palude – quando era Palude – ti alzava con una mano sola, se non ti stavi zitto. Er… - crociangelini : RT @VentagliP: “Ciò che distrugge l’uomo non è la disgrazia in sé, ma l’incertezza e soprattutto l’attesa della disgrazia. Alla disgrazia f… - Frances52779614 : RT @crucant: #ScrittoriAlMaschile su #VentagliDiParole Palude – quando era Palude – ti alzava con una mano sola, se non ti stavi zitto. Er… -