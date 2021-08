Pegasus è stato usato da alcuni governi per diffondere foto private di giornaliste (Di mercoledì 4 agosto 2021) (foto: Unsplash)Pegasus, lo spyware dell’azienda israeliana Nso, sarebbe stato utilizzato da alcuni governi per ottenere foto private dai telefoni di giornaliste e attiviste, secondo quanto riporta il sito americano di notizie Nbc. Queste foto sono state poi pubblicate in rete con l’obiettivo di attaccare la loro reputazione, in almeno un caso suggerendo anche falsamente che una foto in bikini di una giornalista sia stata scattata a casa del suo capo. Nbc riporta che Ghada Oueiss, giornalista televisiva libanese di ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 4 agosto 2021) (: Unsplash), lo spyware dell’azienda israeliana Nso, sarebbeutilizzato daper otteneredai telefoni die attiviste, secondo quanto riporta il sito americano di notizie Nbc. Questesono state poi pubblicate in rete con l’obiettivo di attaccare la loro reputazione, in almeno un caso suggerendo anche falsamente che unain bikini di una giornalista sia stata scattata a casa del suo capo. Nbc riporta che Ghada Oueiss, giornalista televisiva libanese di ...

Advertising

infoitscienza : Pegasus è stato usato da alcuni governi per diffondere foto private di giornaliste - walterwhiteITA : Pegasus è stato usato da alcuni governi per diffondere foto private di giornaliste - Asgard_Hydra : Pegasus è stato usato da alcuni governi per diffondere foto private di giornaliste - Wired - antocalderone : Pegasus è stato usato da alcuni governi per diffondere foto private di giornaliste - AnfossoElisa : RT @simopieranni: Sorveglianza di Stato (Pegasus (da tempo) e gli altri - grazie a @svaroschi) questa settimana @espressonline - illustrazi… -