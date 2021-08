Nusco, debutto effervescente all’AIM Italia (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – debutto boom per il titolo Nusco sull’AIM Italia di Borsa Italiana. Le azioni stanno guadagnando l’8,35% a 1,3002 euro. Nusco, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro, rappresenta la ventesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 151 il numero delle società attualmente quotate su AIM Italia. In fase di collocamento Nusco ha raccolto 4 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) –boom per il titolosull’AIMdi Borsana. Le azioni stanno guadagnando l’8,35% a 1,3002 euro., società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro, rappresenta la ventesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 151 il numero delle società attualmente quotate su AIM. In fase di collocamentoha raccolto 4 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione ...

Il FTSEMib consolida il rialzo All'AIM Italia focus su Nusco Porte e Omer, nel giorno del debutto a Piazza Affari. I due titoli sono stati collocati rispettivamente a 1,2 euro e a 3,4 euro. Nusco Porte registra un balzo dell'8,33% ...

