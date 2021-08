"Non perdo tempo e non ho paura". Denise Pipitone, l'ex pm sfida la magistratura: la verità sul caso? (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nell'infinito caso della scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta nel 2004 a Mazara Del Vallo, si sta per scrivere un nuovo capitolo. A breve, infatti, si aprirà il processo a Maria Angioni, l'ex pm che per prima indagò sul caso, finita a processo per false dichiarazioni, per alcune frasi e ricostruzioni dirompenti che aveva presentato in televisione, dove si era anche detta sicura del fatto che Denise sia viva, seppur inconsapevole di essere proprio la bambina sparita nel nulla tanti anni fa. E a ridosso del processo, mentre continuano le indagini - recentemente riaperte - che puntano sull'ambito ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nell'infinitodella scomparsa di, avvenuta nel 2004 a Mazara Del Vallo, si sta per scrivere un nuovo capitolo. A breve, infatti, si aprirà il processo a Maria Angioni, l'ex pm che per prima indagò sul, finita a processo per false dichiarazioni, per alcune frasi e ricostruzioni dirompenti che aveva presentato in televisione, dove si era anche detta sicura del fatto chesia viva, seppur inconsapevole di essere proprio la bambina sparita nel nulla tanti anni fa. E a ridosso del processo, mentre continuano le indagini - recentemente riaperte - che puntano sull'ambito ...

