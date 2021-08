Molestie sessuali, le accuse e le testimonianze contro il governatore di New York Andrew Cuomo nelle carte dell’inchiesta (Di mercoledì 4 agosto 2021) Emergono nuovi elementi di accusa contro il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo per le presunte Molestie sessuali ai danni di 11 donne. Dopo la sentenza politica del presidente Joe Biden contro di lui, il governatore democratico è sempre più alle strette, pressato dalle richieste di dimissioni dal partito. Con il passare delle ore Cuomo vede la sua posizione sempre più compromessa, soprattutto dopo aver risposto in televisione alle dichiarazioni della procuratrice generale newyorchese Letitia James, che nel ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 agosto 2021) Emergono nuovi elementi di accusaildello Stato di Newper le presunteai danni di 11 donne. Dopo la sentenza politica del presidente Joe Bidendi lui, ildemocratico è sempre più alle strette, pressato dalle richieste di dimissioni dal partito. Con il passare delle orevede la sua posizione sempre più compromessa, soprattutto dopo aver risposto in televisione alle dichiarazioni della procuratrice generale newyorchese Letitia James, che nel ...

