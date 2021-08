La Raggi si autopremia. A spese nostre

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Era la città della lupa, è diventata quella del cinghiale o del talpone, a seconda che a Roma si giunga in macchina, e quindi i primi quadrupedi si vedano scorrazzare passato il raccordo anulare, o si ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Raggi autopremia

Quotidiano.net

Anche nell'ultima relazione sulla performance dell'attività degli uffici dellastilata dallo stesso comune di Roma, l'amministrazione capitolina ha completato il 94 per cento degli obiettivi ...Anche nell'ultima relazione sulla performance dell'attività degli uffici dellastilata dallo stesso comune di Roma, l'amministrazione capitolina ha completato il 94 per cento degli obiettivi ...Roma è invasa da cinghiali e rifiuti ma la sindaca sta per distribuire 36 milioni di premi ai dirigenti. L'ultimo paradosso di un'esperienza politica ormai fallita ...