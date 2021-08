Daniel Auteuil | chi è l’attore francese di “Quasi nemici – L’importante è avere ragione”

(Di mercoledì 4 agosto 2021) La grandezza espressiva del talento internazionaleè ormai comprovata.è noto al pubblico italiano soprattutto per la sua interpretazione in ““(2017). Un film che affronta il dibattito sull’integrazione delle minoranze e lo scontro tra culture differenti con sarcasmo e ironia intelligente. La pellicola di Yvan Attal, è esempio di un cinema popolareche sta riconquistando qualità e quindi notorietà....

Nel cast del film troviamo un artista di grandissimo livello come Daniel Auteuil francese nato ad Algeri il 24 gennaio del 1950. Il suo debutto è arrivato nel 1975 nel film Appuntamento con l'...