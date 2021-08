C’è alternativa al green pass obbligatorio? L’ipotesi di Pregliasco a iNews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Il green pass serve a facilitare la vaccinazione, perché spinge i più “pigri” a prenotare il vaccino. Ma risolverei i dubbi sulla legittimità del green pass con l’obbligo vaccinale”. Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi, virologo e docente dell’Università di Milano, ai microfoni di iNews24 si dice d’accordo con l’obbligo vaccinale: “In Italia L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Ilserve a facilitare la vaccinazione, perché spinge i più “pigri” a prenotare il vaccino. Ma risolverei i dubbi sulla legittimità delcon l’obbligo vaccinale”. Fabrizio, direttore sanitario dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi, virologo e docente dell’Università di Milano, ai microfoni disi dice d’accordo con l’obbligo vaccinale: “In Italia L'articolo proviene da Inews.it.

