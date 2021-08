Caro Conte, il Movimento ha un problema di partecipazione (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nessun influencer, donna o uomo, degno di questa qualifica, si acContenterebbe di 60 mila like. Meno che mai se avesse 113 mila followers dei quali, dunque, quasi la metà non avrebbe espresso nessuna opinione. Questi sono i numeri riportati dai quotidiani della votazione online per lo Statuto di Conte. Allora, senza interpellare Houston, credo di potere dire che il Movimento 5 Stelle e i suoi dirigenti dovrebbero prendere atto che hanno un problema di partecipazione. Non importa se “uno vale uno” e neppure se “qualcuno vale di più”. Importa molto, invece, che quegli “uno” sono davvero pochini per andare ... Leggi su formiche (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nessun influencer, donna o uomo, degno di questa qualifica, si acnterebbe di 60 mila like. Meno che mai se avesse 113 mila followers dei quali, dunque, quasi la metà non avrebbe espresso nessuna opinione. Questi sono i numeri riportati dai quotidiani della votazione online per lo Statuto di. Allora, senza interpellare Houston, credo di potere dire che il5 Stelle e i suoi dirigenti dovrebbero prendere atto che hanno undi. Non importa se “uno vale uno” e neppure se “qualcuno vale di più”. Importa molto, invece, che quegli “uno” sono davvero pochini per andare ...

