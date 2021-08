Vela | Peter Burling | “Arrivare così vicino all’oro rende le emozioni ancor più contrastanti”

(Di martedì 3 agosto 2021)si ferma davvero ad un passo da un risultato storico e si deve accontentare della medaglia d’argento in coppia con Blair Tuke ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 nella classe 49er. Il timoniere neozelandese, vincitore lo scorso marzo della Coppa America con Emirates Team New Zealand, ha sfiorato una doppietta leggendaria ma alla fine si è dovuto arre per un solo punto ai britannici Fletcher-Bithell dopo una Medal Race al cardiopalma. “La nostra campagna era incentrata principalmente sul tentativo di tornare qui e vincere una medaglia d’oro; e...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vela Peter

OA Sport

Burling è mancato un punto per sfatare il tabù, ma chissà che non possa riprovarci, magari nel 2024... Stiamo solo ipotizzando, perché la data della prossima America's Cup verrà ......e James Curtis, o con i fratelli cechi Jakub e Teresa Dobry, o anche con gli equipaggi ... 'Il lago e questo lago in particolare sono un posto magnifico per fare; d'inverno quando la neve è ..."Non abbiamo ancora realizzato bene cosa abbiamo fatto", ecco il commento a caldo dopo l'oro misto nella vela nella classe di catamarani volanti Nacra 17 ...Finale a sorpresa nella classe 49er alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Peter Burling ed il fido Blair Tuke, che ricorderete ricoprire rispettivamente i ruoli di skipper/timoniere e flght controller nell'eq ...