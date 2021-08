Vaccini: 2mila dosi somministrate nel tour in piazze e spiagge dell’Asl Na2 Nord (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli (Na) – Il tour per avvicinare alla vaccinazione i giovanissimi nelle piazze e sulle spiagge, organizzato la scorsa settimana dall’Asl Napoli 2 Nord e conclusosi ieri, ha permesso di somministrare oltre duemila prime dosi in sei giorni. L’iniziativa col camper dell’Asl flegrea che ha avuto positivi riscontri, riprenderà a partire da domani fino a sabato 7 agosto dalle ore 19.00 alle ore 23.00 con quattro nuove tappe a Caivano, in piazza Cesare Battisti (mercoledì 4 agosto), a Crispano in villa comunale (giovedì 5 agosto), a Casoria in Via Marconi 91/103 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli (Na) – Ilper avvicinare alla vaccinazione i giovanissimi nellee sulle, organizzato la scorsa settimana dall’Asl Napoli 2e conclusosi ieri, ha permesso di somministrare oltre duemila primein sei giorni. L’iniziativa col camperflegrea che ha avuto positivi riscontri, riprenderà a partire da domani fino a sabato 7 agosto dalle ore 19.00 alle ore 23.00 con quattro nuove tappe a Caivano, in piazza Cesare Battisti (mercoledì 4 agosto), a Crispano in villa comunale (giovedì 5 agosto), a Casoria in Via Marconi 91/103 ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini 2mila Coronavirus, 3.190 nuovi contagi e 23 morti: salgono i ricoveri anche in terapia intensiva ... ma decessi in aumento e ricoveri che continuano a crescere , superando di nuovo quota 2mila. I ... Leggi anche Perché i prezzi dei vaccini anti - covid Pfizer e Moderna sono aumentati "Doppia dose di ...

Vaccini itineranti a Palermo: oltre 2mila dosi in 4 giorni Successo a per i vaccini itineranti: grazie all'inizativa dall'Asp negli ultimi 4 giorni sono oltre duemila le vaccinazioni effettuate. Nelle scuole, 19 quelle già coinvolte, cresce l'adesione di studenti e genitori, ...

Coronavirus oggi. Fauci ribadisce: i vaccini funzionano Il Sole 24 ORE “A metà settembre vaccinato l’80% dei piacentini”. A fine mese chiude l’hub di Piacenza Expo "Proseguiamo pieno regime con un ritmo di 2mila vaccinazioni al giorno, fino al 12 settembre abbiamo programmato circa 68mila appuntamenti e andremo a ...

In classe più sicuri: tamponi gratis dai 6 ai 13 anni Due tamponi antigenici gratis al mese per tutti i bambini dai 6 ai 13 anni, come già è previsto per quelli dai 14 in avanti. Si potranno fare nelle farmacie e in ospedale, semplicemente prenotandosi s ...

