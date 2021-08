UFFICIALE Sirigu è un nuovo calciatore del Genoa | il comunicato

(Di martedì 3 agosto 2021) Ilha ufficializzato l’arrivo in rossoblù di Salvatore: ilAttraverso un, ilha annunciato l’arrivo in rossoblù di Salvatore: fresco campione d’Europa con l’Italia. «Salvatore, laureatosi questa estate Campione d’Europa con la Nazionale, è ungiocatore del. Il portiere, nato a Nuoro il 12 gennaio 1987, ha già totalizzato 27 presenze con la maglia dell’Italia, 23 delle quali da titolare.ha difeso i pali, tra le altre, di ...

Il Genoa ha ufficializzato l'arrivo in rossoblù di Salvatore Sirigu: il comunicato Attraverso un comunicato, il Genoa ha annunciato l'arrivo in rossoblù di Salvatore Sirigu: fresco campione d'Europa con l'Italia. "Salvatore Sirigu, laureatosi questa estate Campione d'Europa con la Nazionale, è un nuovo giocatore del Genoa. Il portiere, nato a Nuoro il 12 gennaio 1987, ha già totalizzato 27 presenze con la maglia dell'Italia, 23 delle quali da titolare."