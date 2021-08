(Di martedì 3 agosto 2021) «L’A.S.S.p.A. rende noto di aver acquistato a titolo definitivo, dal Genoa Cricket and F.C. S.p.A., i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Eldor, a fronte di un corrispettivo fisso pari a 17,5 milioni di euro». Con questa nota, ilgiallorosso ha annunciato di aver acquisito il calciatore dal Genoa. «L’accordo prevede L'articolo

Advertising

pisto_gol : Certo che questa volta Davide Ballardini l’ha fatta grossa: sino al 23/12 scorso tutti si chiedevano perché Prezios… - AlfredoPedulla : #Shomurodov ufficiale alla #Roma. Ma arrivano tutte stasera? @Glongari ?? - DiMarzio : #Roma-#Shomurodov: i giallorossi più vicini alla chiusura. Gli ultimi aggiornamenti - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Shomurodov alla Roma, l’impatto sui conti del club: «L’A.S. Roma S.p.A. rende noto di aver acquis… - alegenoatw : ?? Eldor Shomurodov è passato ufficialmente alla Roma. ???? #AléGenoa ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Shomurodov alla

Eldorè il secondo acquisto ufficiale del mercato della Roma. Arrivato dal Genoa a titolo ... ArriviRoma dopo una stagione molto positiva al Genoa, al tuo primo anno in Serie A. È stata ...E' ufficiale, Eldorè stato cedutoRoma per 17,5 milioni di euro più bonus variabili, oltre al riconoscimento di una percentuale sull'eventuale eccedenza in caso di futura cessione dell'uzbeko di 26 anni. ...Roma, Shomurodov: “La trattativa è stata molto veloce, ora voglio vincere con questa maglia” Il neo attaccante della Roma, Eldor Shomurodov, ha rilasciato la sua prima intervista ufficiale da giocator ...Eldor Shomurodov è un nuovo giocatore della Roma. I giallorossi lo hanno attinto dal Genoa. I dettagli sull'operazione.