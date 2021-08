Quarto anno in granata per Scolpini: “Pronta a dare il mio contributo (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Una salernitana a Salerno, un anno ancora. Nel roster che la Todis Salerno ’92 sta allestendo per la stagione 2021/22 ci sarà anche Nicoletta Scolpini, al suo Quarto campionato con la casacca granata dopo le esperienze con Battipaglia e Ruggi. L’ala classe 2000 non vede l’ora di ricominciare. “Sono molto contenta di continuare a giocare nella squadra della mia città e le sensazioni sono tutte più che positive, a partire dalla riconferma del coach e di alcune delle compagne dello scorso anno. Grazie anche a uno straordinario gruppo siamo riuscite a raggiungere risultati ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Una salernitana a Salerno, unancora. Nel roster che la Todis Salerno ’92 sta allestendo per la stagione 2021/22 ci sarà anche Nicoletta, al suocampionato con la casaccadopo le esperienze con Battipaglia e Ruggi. L’ala classe 2000 non vede l’ora di ricominciare. “Sono molto contenta di continuare a giocare nella squadra della mia città e le sensazioni sono tutte più che positive, a partire dalla riconferma del coach e di alcune delle compagne dello scorso. Grazie anche a uno straordinario gruppo siamo riuscite a raggiungere risultati ...

