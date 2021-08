Molestie sessuali, la sentenza di Biden su Andrew Cuomo: «Deve dimettersi». Anche Nancy Pelosi lo scarica (Di martedì 3 agosto 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiarito la sua posizione sul governatore dello Stato di new York Andrew Cuomo durante una conferenza stampa. La sentenza è chiara: «Sì, si Deve dimettersi». Cuomo, eletto tra i Democratici come Biden, è coinvolto in uno scandalo di abusi sessuali in cui sono coinvolte Anche donne che lavorano nel suo staff. La presa di posizione di Biden è netta e arriva dopo che Anche la speaker della Camera Nancy Pelosi ... Leggi su open.online (Di martedì 3 agosto 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joeha chiarito la sua posizione sul governatore dello Stato di new Yorkdurante una conferenza stampa. Laè chiara: «Sì, si»., eletto tra i Democratici come, è coinvolto in uno scandalo di abusiin cui sono coinvoltedonne che lavorano nel suo staff. La presa di posizione diè netta e arriva dopo chela speaker della Camera...

repubblica : Molestie sessuali, il governatore di New York Andrew Cuomo sotto accusa. Il procuratore: 'Trovate prove' - glooit : Il governatore di New York Andrew Cuomo accusato di molestie sessuali. Biden: “Si dimetta” leggi su Gloo… - hrrypearl : immagina paragonare il tweet di genoveffa 14 anni che dice di voler scopare con harry alle molestie sessuali che ri… - Gabriele885 : RT @tempoweb: Biden silura Cuomo. Molestie sessuali, accuse pesanti al governatore di NY #usa #cuomo #biden #3agosto #iltempoquotidiano ht… - Gabriele885 : RT @gervasoni1968: Immaginatevi se fosse stato repubblicano. Molestie sessuali, il governatore di New York Andrew Cuomo sotto accusa. La pr… -