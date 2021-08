La principessa Charlene non tornerà a Monaco “fino alla fine di ottobre” (Di martedì 3 agosto 2021) Ancora novità sull’assenza della principessa Charlene dal Principato di Monaco. Nelle ultime ore, infatti, la moglie del principe Alberto ha rilasciato una nuova intervista. Ha rivelato quanto sia “terribilmente frustrante” non essere con i suoi figli. Mentre rimane in Sudafrica a causa di una grave infezione all’orecchio e alla gola, infatti, è tornata a parlare della sua assenza dall’Europa che, stando alle ultime notizie, potrebbe prolungarsi fino all’autunno inoltrato. Charlene di Monaco parla della mancanza dei figli La ... Leggi su velvetmag (Di martedì 3 agosto 2021) Ancora novità sull’assenza delladal Principato di. Nelle ultime ore, infatti, la moglie del principe Alberto ha rilasciato una nuova intervista. Ha rivelato quanto sia “terribilmente frustrante” non essere con i suoi figli. Mentre rimane in Sudafrica a causa di una grave infezione all’orecchio egola, infatti, è tornata a parlare della sua assenza dall’Europa che, stando alle ultime notizie, potrebbe prolungarsiall’autunno inoltrato.diparla della mancanza dei figli La ...

