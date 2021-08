John Landis | il creatore dei Blues Brothers compie oggi 71 anni

(Di martedì 3 agosto 2021) Se gliOttanta fossero stati un film, sicuramente sarebbero stati diretti da. Autore di cult intramontabili, ha saputo ben raccontare lo spirito dell’epoca, grazie alla sua caratteristica ironia e alla sua estetica sui generis.ha firmato la regia, infatti, di lungometraggi del calibro di Un lupo mannaro americano a Londra, Una poltrona per due, sebbene sia entrato dritto nella storia grazie a The. La commedia, l’horror e la musica in lui si mischiano, per creare un mix unico che racchiude appieno lo spirito dell’epoca: l’eccesso, l’edonismo e la ...

Nato a Chicago il 3 agosto 1950, John Landis è un noto regista e produttore cinematografico. Tra i suoi successi, The Blues ...Quando i cinefili sentono il nome di John Landis appare come un lampo nella mente il terribile incidente che avvenne nel 1982 sul set del film Ai confini della realtà. Un film a episodi diretto da Lan ...