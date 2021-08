"Jacobs andrà negli Usa? Sì, ma solo per incontrare il padre", dice il suo manager (Di martedì 3 agosto 2021) AGI - "Io ho il controllo su Marcell non ancora su Nicole (Daza, la fidanzata, ndr), comunque, è vero, faranno dei periodi in America perché Marcell ha riallacciato i rapporti con il padre dopo 15 anni. America sì anche perché una parte di Marcell è anche lì. Comunque la vita sportiva di Marcell sarà solo italiana". È quanto afferma all'AGI, Marcello Magnani, manager di Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020, in merito a un possibile trasferimento di Marcell negli Stati Uniti annunciato dalla fidanzata Nicole Daza. Dopo tanti anni senza parlarsi, nella primavera scorsa il ... Leggi su agi (Di martedì 3 agosto 2021) AGI - "Io ho il controllo su Marcell non ancora su Nicole (Daza, la fidanzata, ndr), comunque, è vero, faranno dei periodi in America perché Marcell ha riallacciato i rapporti con ildopo 15 anni. America sì anche perché una parte di Marcell è anche lì. Comunque la vita sportiva di Marcell saràitaliana". È quanto afferma all'AGI, Marcello Magnani,di Marcell, campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020, in merito a un possibile trasferimento di MarcellStati Uniti annunciato dalla fidanzata Nicole Daza. Dopo tanti anni senza parlarsi, nella primavera scorsa il ...

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs andrà 'Jacobs andrà negli Usa? Sì, ma solo per incontrare il padre', dice il suo manager ... continua Magnani, rispondendo alla domanda, quanto può valere in termini economici oggi Marcell Jacobs sia per quanto concerne l'ingaggio alle singole gare e alle presenze in ambito extra sportivo. '...

