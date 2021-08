Iva Zanicchi, che brutta notizia: è finita, niente sarà come prima (Di martedì 3 agosto 2021) Iva Zanicchi è molto triste, l’evento tanto atteso è già finito ed ora? I fan la rincuorano. Ecco cosa è successo alla cantante. Iva Zanicchi è stata una degli opinionisti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 3 agosto 2021) Ivaè molto triste, l’evento tanto atteso è già finito ed ora? I fan la rincuorano. Ecco cosa è successo alla cantante. Ivaè stata una degli opinionisti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

LATITUDFM : NOW PLAYING | Iva Zanicchi - Solo Piu Che Mai (Strangers In The Night) TuneIn: - giovannidalloli : “Il Sarchiapone”, carosello comico dedicato a Walter Chiari: super ospite Iva Zanicchi - William70478369 : @Adnkronos IVA Zanicchi ha detto 100...#funzionicchia - GIANGI774 : @JoeWolve @Giova_C @niccolobossini @sandronedazieri Quindi spiegami cosa vuol dire 'elezioni che non fregavano una… - GIANGI774 : @JoeWolve @Giova_C @niccolobossini @sandronedazieri Ok, quindi per prendere il 40% vuol dire che hanno votato quasi… -