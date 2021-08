(Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) –in inperche,al contributo di tutte le aree die del consolidamento di I.Blu e Unieco, ha riportato ricavi per 2 miliardi di euro, in aumento del 9,8% rispetto agli 1,83 miliardi dello scorso anno. L’EBITDA si attesta a 517 milioni di euro (+9,3%) e l’utile netto di Gruppo a 193 milioni di euro (+45,6%). In particolare, il risultato ha beneficiato del miglioramento dello scenario energetico e dell’andamento climatico favorevole, che unitamente alle operazioni di ampliamento del perimetro di consolidamento, hanno consentito di assorbire gli effetti ...

Advertising

DividendProfit : Iren, risultati semestre in forte crescita grazie a modello multi-business -

Ultime Notizie dalla rete : Iren risultati

Borsa Italiana

Semestre in in crescita perche, grazie al contributo di tutte le aree di business e del consolidamento di I. Blu e Unieco, ... "Iraggiunti in questo primo semestre del 2021 evidenziano ...L'ad Armani: alziamo guidance, a novembre nuovo piano . Il cda diha approvato i conti del primo semestre 2021 che vedono 'una crescita supportata da tutte le ... 'Iraggiunti in questo ...Soddisfatto il presidente di Iren, Renato Boero: "Particolarmente positivo il contributo delle società acquisite nel 2020, I.Blu e Unieco, che ci hanno consentito di ampliare il perimetro operativo e ...(Teleborsa) - Semestre in in crescita per Iren che, grazie al contributo di tutte le aree di business e del consolidamento di I.Blu e Unieco, ha riportato ricavi per 2 miliardi di euro, in aumento del ...