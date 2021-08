In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Agosto: Covid-19, più morti e ricoveri di 1 anno fa. Il paradosso 60% di vaccinati contro zero, eppure (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il dossier Più morti e ricoveri di un’estate fa… perché? Il paradosso della pandemia in Italia. Le variabili 2020: virus fermo al Nord, tre mesi di zona rossa e nessuna variante; 2021: restrizioni soft, insofferenza generale, l’Europeo e l’incubo Delta di Natascia Ronchetti Cyberfaccedaculo di Marco Travaglio Qualcuno forse ricorderà che, tra le poderose ragioni della guerra dei renziani e del resto del centrodestra al Conte-2, insieme all’imprescindibile Mes, ai tecnici del Recovery e al Ponte sullo Stretto, c’era la fondazione o agenzia pubblico-privata per la cybersicurezza, coordinata dal Dis presso Palazzo Chigi. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il dossier Piùdi un’estate fa… perché? Ildella pandemia in Italia. Le variabili 2020: virus fermo al Nord, tre mesi di zona rossa e nessuna variante; 2021: restrizioni soft, insofferenza generale, l’Europeo e l’incubo Delta di Natascia Ronchetti Cyberfaccedaculo di Marco Travaglio Qualcuno forse ricorderà che, tra le poderose ragioni della guerra dei renziani e del resto del centrodestra al Conte-2, insieme all’imprescindibile Mes, ai tecnici del Recovery e al Ponte sullo Stretto, c’era la fondazione o agenzia pubblico-privata per la cybersicurezza, coordinata dal Dis presso Palazzo Chigi. Il ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Agosto: Quello che nessuno dice di Draghi&Mps. L’origine del crac Bankitalia… - fattoquotidiano : BUGIA DA SMENTIRE Il vicedirettore del Fatto, Salvatore Cannavò: “Abbiamo tifato come matti per un evento davvero s… - ilfoglio_it : La nuova presidenza di Ebrahim Raisi e la guerra contro Israele: oggi sul Foglio una pagina firmata da… - SEditoriali : RT @Rewritersmag: ?????? Oggi in edicola sul @fattoquotidiano un estratto speciale del nostro Mag-Book di agosto a firma di @LoredanaBerte !… - tfabiani2 : RT @ilfoglio_it: La nuova presidenza di Ebrahim Raisi e la guerra contro Israele: oggi sul Foglio una pagina firmata da @DanieleRaineri e @… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul Il mistero di Edward II di Gianna Baucero, sulla rivista Medio Evo Oggi in edicola, sul numero di agosto della rivista Medio Evo, un articolo della professoressa (assessore alla cultura) Gianna Baucero dedicato alla figura e al mistero di Edward II, che visse in Inghilterra ...

Un volo di 4 metri, mentre pota la siepe È atterrato sul duro, ma fortunatamente senza conseguenze drammatiche. Per i soccorsi si è levata ... Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB . Per ogni tuo interesse, puoi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Agosto: Contatore fermo. Gli irriducibili senza protezione restano gli… Il Fatto Quotidiano Mappa del Lago D'Iseo Descrizione: Sul Lago d'Iseo con L'Eco di Bergamo. In edicola con il quotidiano la pratica mappa impermeabile e antistrappo dei sentieri escursionistici del Lago d'Iseo. Un prezioso strumento per espl ...

Annunziata, risplende la «Ruota degli esposti» La Ruota ha ripreso a girare. La Ruota degli Esposti che solo 3 mesi fa, come denunciato dal Mattino, era nel degrado più totale: una discarica di rifiuti, anche tossici, pannelli di ...

Oggi innumero di agosto della rivista Medio Evo, un articolo della professoressa (assessore alla cultura) Gianna Baucero dedicato alla figura e al mistero di Edward II, che visse in Inghilterra ...È atterratoduro, ma fortunatamente senza conseguenze drammatiche. Per i soccorsi si è levata ... Leggi qui il GdB inoggi Iscriviti alle newsletter del GdB . Per ogni tuo interesse, puoi ...Descrizione: Sul Lago d'Iseo con L'Eco di Bergamo. In edicola con il quotidiano la pratica mappa impermeabile e antistrappo dei sentieri escursionistici del Lago d'Iseo. Un prezioso strumento per espl ...La Ruota ha ripreso a girare. La Ruota degli Esposti che solo 3 mesi fa, come denunciato dal Mattino, era nel degrado più totale: una discarica di rifiuti, anche tossici, pannelli di ...