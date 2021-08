Il retroscena | Locatelli-Juve | presto nuovi contatti per arrivare alla soluzione

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 3 agosto 2021) E’ stata un’altra giornata di silenzio e diindiretti per il trasferimento di Manuel. Ma moltoil club bianconero torneràcarica, vuole definire la trattativa, il centrocampista fresco Campione d’Europa è una priorità. La cessione di Demiral all’Atalanta in questo senso può anche aiutare per aumentare l’offerta.freme per andare, possibile che moltovenga migliorata l’offerta e si possadefinitiva quadratura. ...