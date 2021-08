Il Pentagono ha testato l’Intelligenza Artificiale per avere un vantaggio strategico di giorni sugli avversari

(Di martedì 3 agosto 2021) I test sono stati chiamati GIDE 3, hanno coinvolto undici comandi militari americani e si sono basati sull’uso del machine learning e delperundisulle scelte di guerra, e non solo....

Digital_Day : Difficile non pensare a Skynet o ancora prima al WOPR del mitico WarGames degli anni '80 -

