Enrico Varriale non è più vicedirettore di Raisport | cosa sta succedendo?

Una notizia che ha lasciato spiazzati tutti gli appassionati di calcio. Enrico Varriale, storico giornalista sportivo, sarebbe stato rimosso dall'incarico di vicepresidente di Rai Sport. Stando a quanto riportato da TPI, l'amministratore delegato Carlo Fuortes – diventato amministratore delegato della Rai poco meno di un mese fa – avrebbe espresso nell'ultima determina l'intenzione di prolungare per altri 12 mesi le funzioni di vicedirettore esclusivamente a Marco Civoli e Alessandra De Stefano. Resta quindi fuori dai giochi Varriale, che pure ha seguito per la Rai gli ultimi Europei di calcio che si sono conclusi con lo ...

