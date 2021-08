Covid, anche i cervi contagiati. Prima prova di una vasta diffusione negli animali selvatici (Di martedì 3 agosto 2021) anche nei cervi dalla coda bianca (Odocoileus virginianus), i più comuni in Nord America, soprattutto vicino i centri urbani, è stato rilevato SarsCoV2. Almeno un terzo di loro ha gli anticorpi, segno che hanno avuto l’infezione. È la Prima prova di una vasta diffusione del coronavirus negli animali selvatici, come indica lo studio pubblicato dai ricercatori dell’università canadese di Saskatchewan sul sito bioRxiv (dunque non ancora revisionato) e segnalato sul sito della rivista Nature. Secondo il gruppo guidato da Arinjay Banerjee, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021)neidalla coda bianca (Odocoileus virginianus), i più comuni in Nord America, soprattutto vicino i centri urbani, è stato rilevato SarsCoV2. Almeno un terzo di loro ha gli anticorpi, segno che hanno avuto l’infezione. È ladi unadel coronavirus, come indica lo studio pubblicato dai ricercatori dell’università canadese di Saskatchewan sul sito bioRxiv (dunque non ancora revisionato) e segnalato sul sito della rivista Nature. Secondo il gruppo guidato da Arinjay Banerjee, la ...

