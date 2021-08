Blizzard | il presidente J Allen Brack lascia l’azienda dopo le recenti accuse – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

akenatoth : RT @Il_Paradroide: Il presidente di Blizzard lascia l'azienda, nominati i nuovi co-leader @IGNitalia - badtasteit : Il presidente di #BlizzardEntertainment lascia la compagnia - Il_Paradroide : Il presidente di Blizzard lascia l'azienda, nominati i nuovi co-leader @IGNitalia - Multiplayerit : Blizzard, il presidente J. Allen Brack lascia l'azienda dopo le recenti accuse - putino : La fine di un'era: J. Allen Brack si dimette da presidente della Blizzard, dopo che la California ha presentato un… -

Ultime Notizie dalla rete : Blizzard presidente

Ora, è il sempre bene informato Jason Schreier di Bloomberg a diffondere la notizia (ripresa anche da GameSpot ) che ildiJ. Allen Brack ha deciso di lasciare l'azienda a seguito ...J. Allen Brack,di, sta per lasciare l'azienda. La notizia è stata data proprio ora allo staff di Activision. L'articolo completo verrà pubblicato a breve su Bloomberg, ma la breaking ...Activision Blizzard alle prese non solo con la causa legale per molestie e discriminazione, ma anche con Fran Townsend ...J. Allen Brack ha abbandonato Blizzard dopo le accuse rivolte ad Activision: il posto vacante sarà occupato da Jen Oneal e Mike Ybarra.