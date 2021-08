Beyond Good & Evil 2 completamente next-gen? Potrebbe uscire solo su PS5, Xbox Series X/S e PC (Di martedì 3 agosto 2021) Beyond Good & Evil 2 di Ubisoft sembra ancora molto lontano ma, come confermato dal publisher, il gioco sarà reso disponibile in una beta prima del lancio ufficiale. A quanto pare, questa beta, sembra puntare solo alle console e ai PC next-gen. Secondo l'utente ResetEra Glebanych, Ubisoft avrebbe cambiato i suoi piani per il lancio della beta che dovrebbe essere disponibile solo su PS5, Xbox Series X/S e PC. Inizialmente, la beta dell'utente sul suo account faceva riferimento alla versione Xbox One, ... Leggi su eurogamer (Di martedì 3 agosto 2021)2 di Ubisoft sembra ancora molto lontano ma, come confermato dal publisher, il gioco sarà reso disponibile in una beta prima del lancio ufficiale. A quanto pare, questa beta, sembra puntarealle console e ai PC. Secondo l'utente ResetEra Glebanych, Ubisoft avrebbe cambiato i suoi piani per il lancio della beta che dovrebbe essere disponibilesu PS5,X/S e PC. Inizialmente, la beta dell'utente sul suo account faceva riferimento alla versioneOne, ...

