1 minuto in Borsa 3 agosto 2021 (Di martedì 3 agosto 2021) (TeleBorsa) – Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Settore automotive (+1,98%) in buona luce sul listino milanese. Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo il comparto chimico (-1,20%). Consolida i livelli precedenti lo spread, attestandosi a +110 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,58%. Si attende domani dall’Unione Europea e dall’Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio. È previsto domani sia dall’Unione Europea che dagli Stati Uniti l’annuncio del PMI composito. Attesa una partenza positiva per la Borsa di New ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 agosto 2021) (Tele) – Valori in leggero rialzo per ladi Milano, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Settore automotive (+1,98%) in buona luce sul listino milanese. Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo il comparto chimico (-1,20%). Consolida i livelli precedenti lo spread, attestandosi a +110 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,58%. Si attende domani dall’Unione Europea e dall’Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio. È previsto domani sia dall’Unione Europea che dagli Stati Uniti l’annuncio del PMI composito. Attesa una partenza positiva per ladi New ...

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 14.971,25 punti.

Borsa Italiana Oggi 3 agosto 2021: Stellantis vola con semestrale, Ftse Mib immobile ...significa che una reazione immediata da parte della quotata ci potrà essere fin dal primo minuto di ... La borsa di Wall Street , infatti, ha chiuso le contrattazioni con una prevalenza di segni rossi.

