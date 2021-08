Wall Street cauta. Focus su dati e trimestrali (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Prosegue con prudenza la borsa di Wall Street, nella prima sessione della settimana, con gli investitori concentrati sul mercato del lavoro americano i cui dati saranno diffusi nella seduta di venerdì. Nel frattempo prosegue la stagione delle trimestrali. Sul mercato valutario, il Dow Jones si attesta sui valori della vigilia a 34.939 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l’S&P-500, che continua la giornata a 4.397 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,27%); senza direzione l’S&P 100 (+0,07%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori utilities (+0,56%) e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Prosegue con prudenza la borsa di, nella prima sessione della settimana, con gli investitori concentrati sul mercato del lavoro americano i cuisaranno diffusi nella seduta di venerdì. Nel frattempo prosegue la stagione delle. Sul mercato valutario, il Dow Jones si attesta sui valori della vigilia a 34.939 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l’S&P-500, che continua la giornata a 4.397 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,27%); senza direzione l’S&P 100 (+0,07%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori utilities (+0,56%) e ...

