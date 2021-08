“Voglio essere un mago!”, il nuovo reality-talent su Rai 2 (Di lunedì 2 agosto 2021) Dal 21 settembre in prima serata per cinque puntate, ogni martedì in un’ambientazione fiabesca e fuori dal tempo Da martedì 21 settembre arriverà in prima serata su Rai2 “Voglio essere un mago!”, il nuovo reality show che avrà come protagonisti un gruppo di ragazzi tra i 14 e i 18 anni pronti a immergersi in un’avventura decisamente unica. “Voglio essere un mago!” è un format originale prodotto da Rai2 in collaborazione con Standbyme, da un’idea di Cristiana Farina e Ennio Meloni: la componente talent, che stupirà gli spettatori con ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 2 agosto 2021) Dal 21 settembre in prima serata per cinque puntate, ogni martedì in un’ambientazione fiabesca e fuori dal tempo Da martedì 21 settembre arriverà in prima serata su Rai2 “un”, ilshow che avrà come protagonisti un gruppo di ragazzi tra i 14 e i 18 anni pronti a immergersi in un’avventura decisamente unica. “un” è un format originale prodotto da Rai2 in collaborazione con Standbyme, da un’idea di Cristiana Farina e Ennio Meloni: la componente, che stupirà gli spettatori con ...

Voglio essere un mago! Teatri Online