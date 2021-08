Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2021 ore 17:15 (Di lunedì 2 agosto 2021) Viabilità DEL 2 AGOSTO 2021 ORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ , UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SI MANTIENE REOGLARE IL TRAFFICO SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA Regione. RACCOMANDIAMO PRUDENZA A CHI E’ IN VIAGGIO SULL’A12 Roma-TARQUINIA A CAUSA DI UN INCENDIO CHE STA INTERESSANDO IL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO PER LA A91 Roma-FIUMICINO E FREGENE; ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI FUMO IN CARREGGIATA. TRASPORTO FERROVIARIO SULLA Roma CIVITA CASTELLANA VITERBO, PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 agosto 2021)DEL 2 AGOSTOORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ , UN SERVIZIO DELLASI MANTIENE REOGLARE IL TRAFFICO SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA. RACCOMANDIAMO PRUDENZA A CHI E’ IN VIAGGIO SULL’A12-TARQUINIA A CAUSA DI UN INCENDIO CHE STA INTERESSANDO IL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO PER LA A91-FIUMICINO E FREGENE; ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI FUMO IN CARREGGIATA. TRASPORTO FERROVIARIO SULLACIVITA CASTELLANA VITERBO, PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2021 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - ComuneEmpoli : #VIABILITÀ #EMPOLI Lavori al Complesso San Giuseppe per #Hope: Via Giovanni Da Empoli ridotta a una corsia domani,… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2021 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - CodeAttBot : RT @News_24it: Viabilità, Astral infomobilità: code su A1 per incidente Sulla A1 Roma-Napoli code fino a 7 km tra Colleferro e Anagni, a c… - News_24it : Viabilità, Astral infomobilità: code su A1 per incidente Sulla A1 Roma-Napoli code fino a 7 km tra Colleferro e An… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Lavori Ex Ospedale, via Giovanni Da Empoli ridotta a una corsia Mentre proseguono i lavori di ristrutturazione all'interno dell'edificio e sono stati avviati i lavori per il percorso pedonale di collegamento su Via Roma, nelle settimane successive saranno ...

Incendi Pescara sud: zona bonificata nella notte ...sono centinaia le persone fatte evacuare nella serata di ieri nelle zone del cimitero e di via Roma,... oltre ai vigili del fuoco, è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2021 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Mentre proseguono i lavori di ristrutturazione all'interno dell'edificio e sono stati avviati i lavori per il percorso pedonale di collegamento su Via, nelle settimane successive saranno ......sono centinaia le persone fatte evacuare nella serata di ieri nelle zone del cimitero e di via,... oltre ai vigili del fuoco, è presente il personale di Anas per la gestione dellae per ...