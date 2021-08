Vaccini | dal 3 agosto monodose J&J disponibile in 21 farmacie della Lombardia Federfarma | “Serve ad accelerare immunizzazione over 60”

(Di lunedì 2 agosto 2021) Dal 3si potrà ricevere la propria dose di vaccino contro il Covid anche in alcune. Grazie a un accordo siglato tra la Regione e, il sieroJohnson&Johnson sarà inizialmenteper la somministrazione in 21 presidi delle 12 province. Questa fase sperimentale del servizio verrà migliorata in autunno, quando la presenza del vaccino sarà estesa a tutte leconvenzionate conaderenti alla campagna vaccinale del 2021 e del 2022. L’obiettivo, come segnala ...

