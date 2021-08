Team ASOBI lancia il sito ufficiale, lavora al suo “gioco più ambizioso” – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 2 agosto 2021) Team ASOBI, lo studio di Astro’s Playroom, ha recentemente lanciato il suo nuovo sito ufficiale nel quale annuncia di essere al lavoro sul suo “gioco più ambizioso”.. Team ASOBI, lo studio interno di Sony che ha creato il recente Astro’s Playroom, ha recentemente lanciato il suo nuovo sito ufficiale nel quale annuncia di essere al lavoro sul suo “gioco più ambizioso”. Fino a questo momento il Team non è mai stato famoso per aver creato dei ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 2 agosto 2021), lo studio di Astro’s Playroom, ha recentementeto il suo nuovonel quale annuncia di essere al lavoro sul suo “più”.., lo studio interno di Sony che ha creato il recente Astro’s Playroom, ha recentementeto il suo nuovonel quale annuncia di essere al lavoro sul suo “più”. Fino a questo momento ilnon è mai stato famoso per aver creato dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Team ASOBI Team ASOBI lavora su un titolo ambizioso, sito online Astro's Playroom , il titolo che è stato riconosciuto come quello con più unità presenti sulla faccia della terra , è stato realizzato da Team ASOBI , studio sussidiario di Sony Interactive Entertainment (fa parte dei PlayStation Studios). Il team giapponese ha però deciso di aumentare le sue ambizioni, annunciando lo sviluppo di un ...

PlayStation 5: il gioco più distribuito di tutti è... Astro's Playroom Bene, dato che Sony ha affermato di aver venduto 10 milioni di console e che la matematica non è un'opinione, il gioco di Team Asobi e SCE Japan Studio ha dunque piazzato ben 10 milioni di unità . ...

