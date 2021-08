Riforma della Giustizia, passa la prima fiducia alla Camera. Ci sono anche i voti dei Cinque Stelle (Di martedì 3 agosto 2021) 426 voti favorevoli, 55 contrari, solo un astenuto. Con questi numeri la Camera dei deputati ha approvato l’articolo 1 della Riforma della Giustizia, un disegno di legge voluto dalla ministra Marta Cartabia su cui il governo Draghi ha messo la fiducia. Al momento la Camera sta votando sul secondo quesito su cui bisogna decidere. Date le dichiarazioni degli ultimi giorni era difficile che il Movimento 5 Stelle cercasse lo strappo su questo voto. Nelle ultime ore Giuseppe Conte aveva detto: «Andrà tutto bene. Arriviamo al ... Leggi su open.online (Di martedì 3 agosto 2021) 426favorevoli, 55 contrari, solo un astenuto. Con questi numeri ladei deputati ha approvato l’articolo 1, un disegno di legge voluto dministra Marta Cartabia su cui il governo Draghi ha messo la. Al momento lasta votando sul secondo quesito su cui bisogna decidere. Date le dichiarazioni degli ultimi giorni era difficile che il Movimento 5cercasse lo strappo su questo voto. Nelle ultime ore Giuseppe Conte aveva detto: «Andrà tutto bene. Arriviamo al ...

