Programmi TV di stasera, lunedì 2 agosto 2021. Su Mediaset Extra Raffaella Carrà Show e Il Principe Azzurro (Di lunedì 2 agosto 2021) Raffaella Carrà Show Rai1, ore 21.25: The Help Film del 2011 di genere Drammatico, diretto da Tate Taylor, con Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain, Mike Vogel. Durata 146 minuti. Trama: Nel Mississippi, durante gli anni Sessanta, Eugenia Skeeter Phelan (Emma Stone), una ragazza di Jackson, nel sud dello stato, dopo aver terminato gli studi ha l’intenzione di divenire un giorno scrittrice e raccontare la storia delle discriminazioni razziali a cui sono costrette le donne di colore che, come Aibileen e Minnie, da sempre si prendono cura delle famiglie della zona. La ragazza rivoluzionerà con le ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 2 agosto 2021)Rai1, ore 21.25: The Help Film del 2011 di genere Drammatico, diretto da Tate Taylor, con Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain, Mike Vogel. Durata 146 minuti. Trama: Nel Mississippi, durante gli anni Sessanta, Eugenia Skeeter Phelan (Emma Stone), una ragazza di Jackson, nel sud dello stato, dopo aver terminato gli studi ha l’intenzione di divenire un giorno scrittrice e raccontare la storia delle discriminazioni razziali a cui sono costrette le donne di colore che, come Aibileen e Minnie, da sempre si prendono cura delle famiglie della zona. La ragazza rivoluzionerà con le ...

infoitcultura : Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 30 Luglio 2021 - infoitcultura : Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 31 Luglio 2021 - infoitcultura : Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 1 Agosto 2021 - gppwood : @65_virna Non guardate quei cazzo di programmi di regime come quello di Merdaset Stasera Italia, che dicono cose so… - zazoomblog : Programmi TV di stasera sabato 31 luglio 2021. Su Rai 3 Penelope Cruz in «Tutti lo Sanno» - #Programmi #stasera… -