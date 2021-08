Olimpiadi di Tokyo 2020 L’Italia che corre più veloce e salta più in alto

(Di lunedì 2 agosto 2021) I 100 metri piani sono la specialità più sublime delle, la gara regina, perché tutto si gioca in un attimo, il duro allenamento e i sacrifici trovano la loro manifestazione sulla pista rossa che pare avere le sembianze della Terra Promessa. Ma la terra promessa, la beatitudine si raggiunge proprio nel Giorno del Giudizio; lo stesso giorno, quando l'infinito e l’immortalità si concentrano in movimenti perfetti, in muscoli scintillanti. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità.

Anche le medaglie delledi2020 hanno un prezzo. Grazie le due medaglie d'oro vede ieri da Marcell Jacobs (100 metri) e Gianmarco Tamberi (salto in lato), l'Italia si piazza al nono posto nel medagliere di ...... il primo giorno di agosto, Marcell Jacobs, nato in Texas 'ma italianissimo', ha vinto i 100 metri alledisuccedendo a Usain Bolt come uomo più veloce del mondo. E chi è stato il ...L'atletica leggera di Tokyo 2020 all'inizio della domenica pomeriggio, dalle 13.35 alle 15.31, ha avuto uno share medio del 37,8% pari a 5 milioni 612mila spettatori ma nel momento in cui ci sono ...Tokyo, 2 ago. (Adnkronos) - Parigi 2024 da portabandiera? "Ora penso si debba godere la vita perché l'ha sacrificata per inseguire questa medaglia olimpica. Tra qualche mese magari vedrà se continuare ...