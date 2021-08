Napoli, Allan citato per la rivolta post Salisburgo. Ecco cosa rischia (Di lunedì 2 agosto 2021) Il club azzurro ha citato Allan per il mancato partecipamento al ritiro e per gli sconti con il vice presidente Edoardo De Laurentiis Come riportato da La Repubblica, dopo Hysaj anche Allan è stato citato dal Napoli per il mancato partecipamento al ritiro dopo il pareggio con il Salisburgo del novembre 2019. Il brasiliano, che ebbe degli scontri con il vice presidente Edoardo De Laurentiis, rischia una multa più salata del terzino. Il centrocampista potrebbe vedersi recapitare una multa del 50% del suo stipendio, pari a 160mila euro. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Il club azzurro haper il mancato partecipamento al ritiro e per gli sconti con il vice presidente Edoardo De Laurentiis Come riportato da La Repubblica, dopo Hysaj ancheè statodalper il mancato partecipamento al ritiro dopo il pareggio con ildel novembre 2019. Il brasiliano, che ebbe degli scontri con il vice presidente Edoardo De Laurentiis,una multa più salata del terzino. Il centrocampista potrebbe vedersi recapitare una multa del 50% del suo stipendio, pari a 160mila euro. L'articolo proviene da Calcio ...

