Inzaghi e l'Inter finalmente al completo. Come si gestiscono i rientri scaglionati (Di lunedì 2 agosto 2021) A diciannove giorni dall'esordio in campionato contro il Genoa (sabato 21 agosto, ore 18.30), Simone Inzaghi per la prima volta oggi ad Appiano potrà fare la conta e non segnare alcuna assenza, ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 2 agosto 2021) A diciannove giorni dall'esordio in campionato contro il Genoa (sabato 21 agosto, ore 18.30), Simoneper la prima volta oggi ad Appiano potrà fare la conta e non segnare alcuna assenza, ...

Advertising

Inter : ?? | FOTO @RomeluLukaku9 raggiunge i ragazzi in ritiro al Centro Sportivo Suning, ecco l’incontro con il tecnico Si… - Inter : ??| INTERVISTA Le parole di Simone Inzaghi al termine di #InterCrotone ?? - DiMarzio : #Inter, riecco #Lukaku: domani il primo allenamento con #Inzaghi - OdeonZ__ : Inzaghi e l'Inter finalmente al completo. Come si gestiscono i rientri scaglionati - sportli26181512 : Inzaghi e l'Inter finalmente al completo. Come si gestiscono i rientri scaglionati: Inzaghi e l'Inter finalmente al… -