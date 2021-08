Hacker contro la Regione Lazio | Zingaretti | “Attacchi ancora in corso | è terrorismo”

(Di lunedì 2 agosto 2021) “Stiamo difendendo in queste ore la nostra comunità dadi stampo terroristico. Ilè vittima di un’offensiva criminosa, la più grave mai avvenuta sul nostro territorio nazionale“. Con queste parole il presidente della, Nicola, ha spiegato in conferenza stampa, oggi 2 agosto, la vicenda dell’attaccoinformatico che il Centro elaborazione dati (Ced) sta subendo da oltre 24 ore. Completamente ko anche il portale Salutee la rete di prenotazione per i vaccini anti Coronavirus. “Attacco molto grave” “Gli ...

HuffPostItalia : L'indagine: l'attacco hacker contro la Regione Lazio arriverebbe dall'estero - Aprilia_News : Attacco HACKER contro i sistemi informatici della Regione Lazio, #Zingaretti: 'Atto terroristico' - calabrianewsit : Attacco #Hacker contro Regione #Lazio: l'azione è partita dall'estero, verifiche su richiesta riscatto -… - infoitinterno : Hacker contro Regione Lazio, Zingaretti: 'È attacco terroristico' - Emagorno : L'attacco hacker subito dalla Regione #Lazio è un fatto gravissimo, è un vero e proprio atto contro la democrazia c… -

Ultime Notizie dalla rete : Hacker contro

QUOTIDIANO NAZIONALE

Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nella conferenza stampa convocata per fare il punto sull'attaccola Regione . "Al momento il sistema è spento per due ...'L'idea che ci siamo fatti al Clusit è che l'attaccola Regione Lazio si configuri esclusivamente come attività criminale, non legata ad aspetti di tipo ideologico. Niente no vax ma ...L’azienda titolare della piattaforma di videoconferenza ha proposto di chiudere la class action a suo carico con un risarcimento da 85 milioni di dollari.Dopo l'arrivo del nuovo modulo russo Nauka, la Stazione Spaziale Internazionale è pronta ad accogliere la navicella statunitense Boeing CST-100 Starliner nel suo secondo test senza equipaggio. Il lanc ...