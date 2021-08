Gianni Morandi | è polemica | “Per fortuna non vado spesso in ospedale”

Advertising

chetempochefa : “Ogni tanto penso che abbiamo avuto la fortuna di vivere un periodo bellissimo…” - Gianni Morandi - HuertDeAuteuil : RT @sdraiatiXCivati: Riferimenti culturali diversi Civati: latino Noi: Gianni Morandi - sdraiatiXCivati : Riferimenti culturali diversi Civati: latino Noi: Gianni Morandi - BACKXT0Y0U : @noemitvmlinsvn vieni con me anche da gianni morandi? - sonikmusicnet : Ora in onda: Gianni Morandi - Grazie a tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

Se c'è uno che non si butta giù, quello è. Lo abbiamo sorpreso durante una giornata al mare, a Marina di Ravenna, con tutti gli strascichi della brutta ustione che l'11 marzo scorso ( ) aveva fatto temere per la sua vita - - ..., la foto commovente dopo l'incidente: il cantante è sempre attivissimo sui social ed i fan non possono che commentare i suoi scatti Sono trascorsi diversi mesi dal giorno in cui...Nuova polemica, subito sedata, sotto una delle ultime foto pubblicate da Gianni Morandi: ecco cos’è successo. È polemica, davvero inaspettata, per Gianni Morandi che qualche giorno fa ha pubblicato un ...L’artista evita di stare troppo al sole mentre sta guarendo dalla terribile ustione di cui è stato vittima l'11 marzo scorso. E intanto la sua nuova ...