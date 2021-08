Gianmarco Tamberi: prima delle Olimpiadi, la proposta di matrimonio (Di lunedì 2 agosto 2021) prima di recarsi a gareggiare alle Olimpiadi di Tokyo, il campione olimpico Gianmarco Tamberi ha chiesto la mano della storica fidanzata, Chiara Bontempi. Ieri sera, uno egli atleti italiani più quotati, Gianmarco Tamberi, si è guadagnato l’oro olimpico nelle categorie del salto in alta, alle Olimpiadi di Tokyo. L’atleta, prima di recarsi in Giappone, ha fatto la proposta di matrimonio alla storica fidanzata, Chiara Bontempi, con cui è legato sin dal 2009. La proposta non è stata così inaspettata, ... Leggi su zon (Di lunedì 2 agosto 2021)di recarsi a gareggiare alledi Tokyo, il campione olimpicoha chiesto la mano della storica fidanzata, Chiara Bontempi. Ieri sera, uno egli atleti italiani più quotati,, si è guadagnato l’oro olimpico nelle categorie del salto in alta, alledi Tokyo. L’atleta,di recarsi in Giappone, ha fatto ladialla storica fidanzata, Chiara Bontempi, con cui è legato sin dal 2009. Lanon è stata così inaspettata, ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Questa volta sono lacrime di gioia. ?? Gianmarco Tamberi è campione olimpico, la storia è scritta! #ItaliaTeam |… - Coninews : GIMBO CE L'HAI FATTA! ?? A #Tokyo2020 Gianmarco #Tamberi è CAMPIONE OLIMPICO nel salto in alto! ???? #ItaliaTeam… - Eurosport_IT : ?? 1 AGOSTO 2021 ?? ?? Ore 14:40, Gianmarco Tamberi oro nel salto in alto ?? ?? Ore 14:54, Marcell Jacobs oro nei 100… - GaiaB16 : RT @sonolaferaz: letteralmente a terra per marcell jacobs tutto composto e posato al telefono con draghi mentre gianmarco tamberi 'BUONASER… - xiubeiby : RT @sonolaferaz: letteralmente a terra per marcell jacobs tutto composto e posato al telefono con draghi mentre gianmarco tamberi 'BUONASER… -