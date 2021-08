Amazon viola il GDPR | multa record in UE | 746 milioni di euro | la più alta di sempreHDblog it

(Di lunedì 2 agosto 2021) L’azienda di Jeff Bezos rigetta l’accusa, ma la– per ora – rimane.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

ha dichiarato che farà ricorso. ' Non c'è stata nessuna violazione e non è stato esposto a soggetti terzi alcun dato dei clienti ', ha affermato un portavoce dell'azienda. Nonostante ciò, ...... con Sylvester Stallone (i franchise di "Rocky", "Rambo" e "I Mercenari " The Expendables") e...diretto da David Ayer (potete acquistare Suicide Squad (2016) Extended Cut 4K+blu - ray su)...Amazon fissa un altro record dopo il Prime Day migliore di sempre, ma questa volta si parla di multe. Ebbene sì, all'azienda leader dell'e-commerce è stata comminata la super sanzione di 746 milioni d ...A poche ore dalla diffusione dei dati relativi al secondo trimestre dell’anno, la sanzione dell’UE fa precipitare la società in borsa ...