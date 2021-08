Advertising

AnsaPuglia : Travolto in bici all'uscita da locale Gallipoli,21enne morto. Altro ragazzo che era con lui è rimasto ferito #ANSA - CorriereQ : Travolto in bici all’uscita da locale Gallipoli,21enne morto - leggoit : Gallipoli, Matteo muore a 21 anni in bici travolto da un auto all'uscita da un locale. Ferito anche l'amico - PerugiaToday : Incidente mortale nel perugino: travolto mentre era in bici, muore minorenne - infoitsport : Incidente shock: campione Usa travolto dalle bici nella gara di BMX alle Olimpiadi -

Due giovani turisti di Modena in vacanza a Gallipoli sono stati travolti da un'automobile la notte scorsa mentre in bicicletta stavano ritornando a casa poco dopo essere usciti da un locale in cui avevano trascorso la serata.