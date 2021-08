Tokyo 2020, sale a sei numero accrediti revocati (Di domenica 1 agosto 2021) Il Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha comunicato che sono sei in totale gli accrediti per l’accesso ai Giochi revocati in seguito a violazioni del cosiddetto playbook. Tra questi vi rientrano i judoka georgiani espulsi ieri dal Villaggio Olimpico: si tratta di Vazha Margvelashvili e Lasha Shavdatuashvili, vincitori entrambi della medaglia d’argento, che hanno ammesso di aver visitato Tokyo Tower per turismo. Tra i sei, inoltre, è presente un addetto proveniente dall’estero, per aver violato la legge sulla detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Il Comitato organizzatore delle Olimpiadi diha comunicato che sono sei in totale gliper l’accesso ai Giochiin seguito a violazioni del cosiddetto playbook. Tra questi vi rientrano i judoka georgiani espulsi ieri dal Villaggio Olimpico: si tratta di Vazha Margvelashvili e Lasha Shavdatuashvili, vincitori entrambi della medaglia d’argento, che hanno ammesso di aver visitatoTower per turismo. Tra i sei, inoltre, è presente un addetto proveniente dall’estero, per aver violato la legge sulla detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. SportFace.

Advertising

HuffPostItalia : Tokyo 2020, l'australiana Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e poi vince l'oro - Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - Eurosport_IT : Con le 4 di oggi siamo a 24 medaglie in 8 giorni: settimi per medaglie complessive e primi per bronzi assieme all'A… - cesarebrogi1 : Prova a prendermi, Jacobs fa il record italiano sui 100 e anche Tortu vuole la finale - fisco24_info : Tokyo 2020, vela: Tita-Banti primi nel Nacra 17, è medaglia sicura: Ruggero Tita e Caterina Banti guidano la classi… -