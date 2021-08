Tamberi in lacrime Porta in pedana il gesso dell' infortunio del 2016

(Di domenica 1 agosto 2021)di gioia per Gianmarco, medaglia d’oro nel salto in alto ai giochi di Tokyo 2020. L’azzurro nell’ultimo salto hato inallo stadio olimpico ilpatito nela Montecarlo, che gli costò la partecipazione all’olimpiade di Rio. Su Instagram la sua frase di presentazione é: “Today is my day”. “Oggi è il mio giorno”. E questo è stato il suo giorno. Gianmarcoè oro nel salto in alto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. ‘Gimbo’ è campione olimpico insieme al qatariota Mutaz Barshim. I due ...

... per la Divina ancorae soprattutto la conferma che nel nuoto italiano è davvero finita un'... Olimpiadi,scalpita: quando è il salto in alto e dove vederlo in tv Judo Si ferma ai ...E ragionando di salti, l'attesa azzurra è per l'appuntamento di Gianmarcocol destino. SALTO IN ALTO Gimbo, è il tuo momento. Ledi Montecarlo e poi di Rio, il pianto di cinque anni ...Gianmarco Tamberi vince la medaglia d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo: 5 anni dopo l’infortunio che gli precluse Rio 2016, il saltatore azzurro si divide il metallo più prezioso con Bars ...Figlio d’arte, classe 1992, ha vinto l’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo: un risultato che nessun italiano prima aveva mai raggiunto ...