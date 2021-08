Scherma, Azzi: 'Olimpiadi? Bilancio non soddisfacente, è mancato l'oro' (Di domenica 1 agosto 2021) TOKYO - " Il Bilancio non può essere soddisfacente, tanto più dopo l'eliminazione del fioretto a squadre, che brucia. È mancato l'oro, e questo pesa, e sono mancate medaglie in specialità da cui era ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 1 agosto 2021) TOKYO - " Ilnon può essere, tanto più dopo l'eliminazione del fioretto a squadre, che brucia. Èl'oro, e questo pesa, e sono mancate medaglie in specialità da cui era ...

Advertising

lukealb : RT @RaiSport: ?? #Azzi: 'Il bilancio della #scherma non soddisfa' 'Da domani le gerarchie olimpiche si azzerano, tutto quell'assetto che si… - RaiSport : ?? #Azzi: 'Il bilancio della #scherma non soddisfa' 'Da domani le gerarchie olimpiche si azzerano, tutto quell'asset… - zazoomblog : Olimpiadi: Azzi ‘bilancio scherma non soddisfa manca l’oro ma abbiamo giovani per ripartire’ - #Olimpiadi: #‘bilan… - GDS_it : Delusione #scherma, #Malagò tuona: 'Ambiente da ricostruire'. #Azzi: 'Ripartiremo dai giovani'… - usatoscherma : RT @Italpress: Scherma, Azzi “Manca l’oro ma abbiamo giovani per ripartire” -