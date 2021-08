Salernitana | Castori | «Servono tre attaccanti | qualcosa arriverà»

(Di domenica 1 agosto 2021) Fabrizio, tecnico della, parla dopo la vittoria in amichevole contro il Palermo: le sue dichiarazioni Fabrizioè intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in amichevole contro il Palermo a San Gregorio Magno. Le sue parole. MERCATO – «La squadra non è certamente completa, il direttore sta lavorando. Sono arrivati due calciatori, vediamo a che punto sono. Serve pazienza per altri innesti. Il direttore conosce bene la situazione e sta lavorando a tempo pieno c’è la volonta di definire tutto subito, ma ci sono difficoltà oggettive nel mercato. Ovviamente mi auguro arrivino subito calciatori per migliorare ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Salernitana, un altro svincolato per #Castori: preso il terzino destro #Kechrida - TMWSampdoria : Salernitana, Castori: 'Servono tre attaccanti, volonta chiudere prima possibile' - alessandro_psc : ???#Castori: 'Di Kechrida e Coulibaly ho visto solo i video. Davanti servono almeno tre attaccanti, poi un altro dif… - ILOVEPACALCIO : VIDEO, #Castori nel post #SalernitanaPalermo: «Conosco molti dei rosanero. Su #Fella…» - Ilovepalermocalcio - sportli26181512 : Salernitana-Palermo 2-1: per i granata segnano Kristoffersen e Coulibaly: La Salernitana vince contro il Palermo l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Castori

...contro il Palermo per 1 - 2 a San Gregorio Magno Lavince la terza amichevole sulle quattro disputate dal ritiro di Cascia a San Gregorio Magno dove oggi pomeriggio i granata di......1 della, neopromossa in Serie A, contro il Palermo, formazione che milita nel campionato di Serie C. A San Gregorio Magno, sede del ritiro dei rosanero, pronti via e i granata di...Il tecnico della Salernitana ha parlato in conferenza stampa dopo la gara vinta per 2-1 contro il Palermo. L'ex tecnico del ...La partita Palermo - Salernitana del 1° agosto 2021 in diretta: presentazione, risultato e tabellino della quinta amichevole stagionale della squadra sannita ...